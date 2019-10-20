В Каталонии 13 человек задержали во время ночных беспорядков

В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда

БАРСЕЛОНА, 20 окт – РИА Новости. Беспорядки, хотя и гораздо менее сильные, продолжились в Каталонии в ночь на воскресенье, каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra задержали 13 человек, четверо сотрудников пострадали.

За помощью к медикам обратились еще 14 человек (одиннадцать в Барселоне, трое в Жироне), сообщила экстренная медицинская служба.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек за мятеж получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали около 800 человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов, 18 до сих пор находятся в больницах, один в очень тяжелом состоянии, состояние восьми оценивается как тяжелое.

Всего задержаны около 200 человек, 18 из них находятся в предварительном заключении до суда.