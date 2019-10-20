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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам августовскую погоду в воскресенье

10:30 20.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Воздух в Москве в воскресенье прогреется до 15-17 градусов тепла, будет солнечно, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня погоду будет определять тёплая часть антициклона. ... Мы рассчитываем на то, что к 12 часам небо практически освободится от облаков, будет светить солнце и температура воздуха повысится до 15-17 градусов", - сказала Позднякова.
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Синоптик отметила, что этой ночью температура воздуха была сравнима с той, какая бывает в конце августа.
"Пока ещё облака довольно плотные, но именно они уберегли ночь от выхолаживания. Температура воздуха минимальная была довольно высокая. Не свойственная этим числам октября, это скорее конец августа", - заявила Позднякова.
Она не исключила новый температурный рекорд. "Не исключено, что сегодня будет либо повторён, либо, может быть, даже перекрыт максимум температуры", - добавила собеседница агентства.
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