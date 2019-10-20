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РИА Новости

ВСУ открыли огонь из минометов и БМП по ЛНР, заявили в республике

09:55 20.10.2019
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© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из минометов и вооружения БМП по населенному пункту Фрунзе самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили об отсутствии обстрелов со стороны ВС Украины 19 октября. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
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Глава МИД ЛНР заявил о неготовности Киева к разведению сил в Донбассе
"Сегодня в 07.10 (совпадает с мск - ред.) с позиций 14 бригады (ВСУ - ред.)..., находящихся в районе Крымского (под контролем Киева - ред.), из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП-1 обстрелян населенный пункт Фрунзе", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что информация о пострадавших среди мирного населения уточняется, потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР нет.
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СЦККЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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