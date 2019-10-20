Жители украинского Лисичанска остались без воды из-за долгов водоканала

КИЕВ, 20 окт – РИА Новости. Около 80 тысяч жителей города Лисичанск Луганской области Украины остались без водоснабжения из-за отключения трех насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба энергокомпании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) информировала, что "Лисичанскводоканал" в Луганской области, обеспечивающий питьевой водой Лисичанск, отключат от электроэнергии за долги.

"Восемнадцатого октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции…, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тысяч жителей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасатели организовали подвоз воды.