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РИА Новости

Жители украинского Лисичанска остались без воды из-за долгов водоканала

09:36 20.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтключение воды
Отключение воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение воды. Архивное фото
КИЕВ, 20 окт – РИА Новости. Около 80 тысяч жителей города Лисичанск Луганской области Украины остались без водоснабжения из-за отключения трех насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба энергокомпании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) информировала, что "Лисичанскводоканал" в Луганской области, обеспечивающий питьевой водой Лисичанск, отключат от электроэнергии за долги.
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"Восемнадцатого октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции…, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тысяч жителей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, спасатели организовали подвоз воды.
"Лисичанскводоканал", помимо Лисичанска, обеспечивает питьевой водой жителей городов Новодружеск и Приволье, а также село Стекольное и близлежащие шахты. В этих населенных пунктах проживают около 160 тысяч человек. ЛЭО принадлежит бизнесмену Константину Григоришину и является монополистом в поставках электроэнергии в Луганской области.
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