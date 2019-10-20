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РИА Новости

На западе Москвы при пожаре на складе произошло обрушение кровли

08:48 20.10.2019 (обновлено: 11:24 20.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Частичное обрушение кровли произошло из-за пожара, охватившего 500 квадратных метров на складе на западе Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что спасатели тушат возгорание на площади 300 квадратных метров в складском помещении, которое находится на Молодогвардейской улице. Информации о пострадавших не поступало.
По данным спасателей, площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров.
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"В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара работают около 20 единиц техники и порядка 80 спасателей.
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