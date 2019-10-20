На западе Москвы при пожаре на складе произошло обрушение кровли

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Частичное обрушение кровли произошло из-за пожара, охватившего 500 квадратных метров на складе на западе Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели тушат возгорание на площади 300 квадратных метров в складском помещении, которое находится на Молодогвардейской улице. Информации о пострадавших не поступало.

По данным спасателей, площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров.

"В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара работают около 20 единиц техники и порядка 80 спасателей.