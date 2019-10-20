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РИА Новости

В Молдавии начались выборы в местные органы власти

08:26 20.10.2019
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© Sputnik / Мирослав РотарьВыборы в Молдавии
Выборы в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Начавшиеся в воскресенье в Молдавии выборы в местные органы власти проходят по плану, все избирательные участки открылись вовремя, сообщил журналистам глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.
Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии. Гражданам страны предстоит выбрать 898 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах).
"В 7:00 (совпадает с мск) были открыты все избирательные участки. Предварительные результаты выборов будут представлены около 22 часов", - сказал Чимил.
Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки. Избирательные участки закроются в 21:00.
Кроме того, в четырех одномандатных округах 20 октября пройдут выборы депутатов - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы. Парламентарии, которые победили в этих округах в феврале, по разным причинам отказались от мандата.
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