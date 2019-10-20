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РИА Новости

Си Цзиньпин призвал мир вместе бороться с рисками в киберпространстве

06:45 20.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Все страны должны нести общую ответственность за прогресс и развитие интернета, но также общими усилиями бороться с угрозами и рисками, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин.
"В этом году исполняется 50 лет с момента создания интернета, и за эти 50 лет интернет, ставший одним из величайших изобретений XX века, внес глубокие изменения в производство и образ жизни людей. В настоящий момент значительно ускоряется прогресс новой научно-технической революции и промышленной трансформации. Бурно развивается искусственный интеллект, Big Data, новые онлайн технологии и новые приложения, интернет придал мощный импульс и создал больше возможностей для развития", - говорится в обращении китайского лидера, зачитанном на церемонии открытия шестой Международной интернет-конференции в городе Учжэнь.
Он подчеркнул, что "международное сообщество несет общую ответственность за развитие, правильное использование и управление всемирной сетью, чтобы она принесла еще больше благ всему человечеству".
"Все страны должны следовать тенденциям времени, взять на себя ответственность за развитие, совместно противостоять угрозам и рискам, общими усилиями продвигать глобальное управление киберпространством", - добавил Си Цзиньпин.
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