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РИА Новости

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центральной России

06:18 20.10.2019 (обновлено: 11:14 20.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушка с ребенком в парке "Царицыно" в Москве.
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в центр страны идут потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. До вторника столбики термометров будут доходить до 11-16 градусов тепла. Это превышение октябрьской нормы на семь-восемь градусов.

"Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет", — уточнил синоптик.

Вильфанд отметил, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени. Он считает, что их приход становится тенденцией, приводя в пример еще более аномально теплую погоду прошлой осенью в Москве. Эксперт видит причину этого в глобальном потеплении климата.

Погода в ноябре

В Гидрометцентре ожидают, что следующий месяц в России будет теплым. Температуру выше обычной прогнозируют в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, в Поволжье, в Центральном федеральном округе, а также почти везде на юге страны.
Тем не менее, синоптики не берутся говорить с полной уверенностью, что их прогноз обязательно сбудется. По их словам, вероятность пока не выше 67%.
Теплая погода в Москве
9 октября, 15:45РИА Новости
Гидрометцентр назвал плюсы глобального потепления для россиян
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вы что-то употребляете, товарищ
20 октября, 07:57
ИЛИван Листьев
1340000
Катастрофический сдвиг полюсов — не признанная академической наукой теория, согласно мамантам в Сибири уже был в истории в период народа арии. В результате этого, якобы, на Земле менялся климат, и происходили всяческие катаклизмы. О повороте оси Земли в своё время писал ещё Платон. Его рассказы о повороте оси Земли и о том, что в результате этого воды Нила не потекли вспять, во все времена возбуждали воображение историков и других исследователей. На самом деле, даже прыщ не вскочит на пустом месте. РАН игнорирует мои предупреждения по применению КНР технологии ядерного взрывателя добычи сланцевого газа и его электрический разряд возмущает токи фуко, а это меняет структуру геомагнитного поля. Плавала Сибирь для начало фомы не верующего РАН. Солнечная система движется и словно кот имеет длинный хвост, но трогать хвост не моги. Нострадамус предсказал смещение оси вращения Земли в октябре. Земная ось нашей планеты в северном векторе направлена к точке, где находится звезда второй величины
20 октября, 07:00
РКРоманов Князь-мономах
153006
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