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РИА Новости

Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами

05:42 20.10.2019 (обновлено: 11:22 20.10.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
Ранее Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет 10-12 июня в Trump National Doral Resort в Майами. В пятницу несколько влиятельных конгрессменов США представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.
"Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не будем рассматривать расположенный в Майами Trump National Doral как место проведения G7 в 2020 году. Мы незамедлительно начнем поиски нового места, включая, возможно, Кэмп-Дэвид", — написал американский президент в Twitter.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 02:18РИА Новости
Конгрессмены хотят помешать Трампу провести саммит G7 в его отеле
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G7Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
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