Силуанов заявил о способности России справиться с падением цен на нефть

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия в состоянии выстоять перед резким падением стоимости нефти с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Глава Минфина признал, что низкие цены влияют на развитие российской экономики, поскольку она в значительной степени связана с добычей и переработкой нефти.
"Таким образом, наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. По этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в 42 доллара за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более семи процентов ВВП", — сказал он.
Министр пояснил, что, даже если стоимость черного золота упадет до 30 или 20 долларов за баррель, государство сможет выполнять свои функции в течение трех лет без каких-либо шоков для бюджета.
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Силуанов добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы цены на нефть были стабильными и предсказуемыми, и сегодняшняя ситуация Москву устраивает.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минфин предсказал потери российского бюджета в случае падения цены на нефть до десяти долларов. По оценке ведомства, казна не получит 70 процентов ВВП, если это продлится десять лет.
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