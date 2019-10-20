Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T09:07Z
https://ria.ru/20191020/1559988899.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155637/72/1556377228_0:89:3402:2003_1036x0_80_0_0_fc28278bce0fe0a28ed4490fab50a523.jpg
РИА Новости

Силуанов заявил о способности России справиться с падением цен на нефть

03:20 20.10.2019 (обновлено: 09:07 20.10.2019)
26649
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия в состоянии выстоять перед резким падением стоимости нефти с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Глава Минфина признал, что низкие цены влияют на развитие российской экономики, поскольку она в значительной степени связана с добычей и переработкой нефти.
"Таким образом, наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. По этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в 42 доллара за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более семи процентов ВВП", — сказал он.
Министр пояснил, что, даже если стоимость черного золота упадет до 30 или 20 долларов за баррель, государство сможет выполнять свои функции в течение трех лет без каких-либо шоков для бюджета.
Золотой слиток. Архивное фото
4 ноября 2018, 08:00РИА Новости
Россия что-то знает: мир гадает, почему она рекордно скупает золото
Силуанов добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы цены на нефть были стабильными и предсказуемыми, и сегодняшняя ситуация Москву устраивает.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минфин предсказал потери российского бюджета в случае падения цены на нефть до десяти долларов. По оценке ведомства, казна не получит 70 процентов ВВП, если это продлится десять лет.
Добыча нефти
13 сентября, 08:00РИА Новости
Враги Трампа хотят помочь России заработать триллионы рублей
1024813535151
Обсудить 76
Цены на нефтьАнтон СилуановМинистерство финансов РФРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Да мы и так знаем: обложили людей новыми налогами и поборами, выводят капиталы за рубеж чтобы держать низкий курс рубля, урезают всюду социалку, давят мелкий бизнес и увеличили смертность. А, ну еще радостно рапортуют президенту, что у населения зарплата по 100500 тысяч даже у уборщиц.
20 октября, 04:17
Сельский реднек
99414021
Силуанов врёт, не сможет государство выполнить своти обязательства за счёт золотовалютных резервов. Золото валютные резервы принадлежат центробанку. А в соответствии с пунктом 2 ФЗ о центробанке, центробанк не несёт ответственности по обязательства государства и наоборот. Короче нас готовят к кризису. Кто не верит - гугль в помощь
20 октября, 04:48
МММиха Морозоффф
63318017
Рекомендуем
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
РИА
Новости
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Нью-Йоркская фондовая биржа
Индексы США просели на торгах на фоне новостей из Китая
Лента
новостей
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Самолет в небе
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центральной России
Девушка со смартфоном и банковской картой
Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что выведенные из Сирии войска перебросят в Ирак
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
"Роскосмос" адаптирует корабль "Орел" под ракету "Союз-5"
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
СМИ рассказали о переоснащении модернизированного "Адмирала Нахимова"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Правительство присудило премии за развитие народного творчества
12:44Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств России и США
12:42Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Лента новостейМолния