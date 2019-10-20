Силуанов заявил о способности России справиться с падением цен на нефть

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия в состоянии выстоять перед резким падением стоимости нефти с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Россия в состоянии выстоять перед резким падением стоимости нефти с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC

Глава Минфина признал, что низкие цены влияют на развитие российской экономики, поскольку она в значительной степени связана с добычей и переработкой нефти.

"Таким образом, наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. По этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в 42 доллара за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более семи процентов ВВП", — сказал он.

Министр пояснил, что, даже если стоимость черного золота упадет до 30 или 20 долларов за баррель, государство сможет выполнять свои функции в течение трех лет без каких-либо шоков для бюджета.

Силуанов добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы цены на нефть были стабильными и предсказуемыми, и сегодняшняя ситуация Москву устраивает.