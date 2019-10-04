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РИА Новости

Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов

05:34 04.10.2019 (обновлено: 10:56 04.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский бюджет за год потеряет пять процентов ВВП при падении цен на нефть до десяти долларов за баррель, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минфин.
Однако если такая ситуация на рынке будет сохраняться в течение десяти лет, то казна не получит 70 процентов годового ВВП, который, по итогам прошлого года, составил 103 триллиона рублей.
Тем не менее, подчеркивает издание, министерство не рассматривает подобный радикальный шок на рынках сырья как реалистичный.
Потенциально возможный сценарий, по оценке ведомства, — снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель, и в таком случае потери государственных финансов не ожидаются.
Добыча нефти
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Цены на нефтьUralsМинистерство финансов РФЭкономика
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