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РИА Новости

Глава Чили приостановил вызвавшее протесты повышение цен на проезд в метро

01:44 20.10.2019 (обновлено: 01:47 20.10.2019)
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© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Чили Себастьян Пиньера. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Повышение цен на проезд в метро, приведшее к массовым протестам в Чили, приостановлено до выработки новых договоренностей, сообщил президент страны Себастьян Пиньера.
"Мы приостановили повышение цен на проезд в метро, что потребует принятие закона, которое должно быть быстрым, до тех пор, пока мы не достигнем договоренностей, которые позволят нам лучше защитить граждан на фоне роста... цен на нефть, который произошел в последние месяцы и стал причиной повышения тарифов", - сообщил президент в обращении к народу, которое транслировалось в Twitter.
Он также сообщил, что с воскресенье проведет совещание с главами сената, палаты депутатов и верховного суда, чтобы выслушать их предложения по преодолению кризисной ситуации, сложившейся в стране.
Президент предложил также на следующей неделе созвать широкий диалог с участием граждан и узнать их идеи.
Столкновения в Сантьяго, Чили
Вчера, 22:58РИА Новости
В Чили протесты переросли в столкновения
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Сначала акции носили относительно мирный характер, однако вечером в пятницу во многих районах Сантьяго были зафиксированы столкновения с правоохранителями, люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен. На некоторых станциях метро произошли пожары.
В субботу протесты продолжились, несмотря на введение чрезвычайного положения в стране. Протестующие подожгли один из торговых центров, система общественного транспорта Сантьяго приостановила работу, после того как были сожжены три автобуса.
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