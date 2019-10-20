Глава Чили приостановил вызвавшее протесты повышение цен на проезд в метро

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Повышение цен на проезд в метро, приведшее к массовым протестам в Чили, приостановлено до выработки новых договоренностей, сообщил президент страны Себастьян Пиньера.

"Мы приостановили повышение цен на проезд в метро, что потребует принятие закона, которое должно быть быстрым, до тех пор, пока мы не достигнем договоренностей, которые позволят нам лучше защитить граждан на фоне роста... цен на нефть, который произошел в последние месяцы и стал причиной повышения тарифов", - сообщил президент в обращении к народу, которое транслировалось в Twitter

Он также сообщил, что с воскресенье проведет совещание с главами сената, палаты депутатов и верховного суда, чтобы выслушать их предложения по преодолению кризисной ситуации, сложившейся в стране.

Президент предложил также на следующей неделе созвать широкий диалог с участием граждан и узнать их идеи.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Сначала акции носили относительно мирный характер, однако вечером в пятницу во многих районах Сантьяго были зафиксированы столкновения с правоохранителями, люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен. На некоторых станциях метро произошли пожары.