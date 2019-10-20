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РИА Новости

В ДТП в Киевской области погибла популярный мотоблогер

00:37 20.10.2019 (обновлено: 12:26 20.10.2019)
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© Фото : Полиция КиеваОбстановка у метромоста в Киеве
Обстановка у метромоста в Киеве
© Фото : Полиция Киева
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП. Об этом в фейсбуке сообщил портал dtp.kiev.ua.
По данным издания, байкер врезалась в автомобиль, который стоял на обочине и начал движение. Пострадавшую девушку успешно реанимировали на месте, однако спасти ее жизнь не удалось.
На страницу мотоблогера под ником @kuzavini в инстаграме подписано 72 тысячи человек. Большая часть постов сопровождалась фотографиями модели с мотоциклами.
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