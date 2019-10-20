Туск подтвердил получение запроса на отсрочку даты Brexit

БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил получение запроса Великобритании на отсрочку даты Brexit, не уточнив, насколько Британия просит отложить день своего выхода из ЕС.

"Запрос на продление только что пришел. Сейчас я начну консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать", - написал Туск в своем Twitter

Ранее в своем микроблоге он сообщал, что эти консультации могут занять несколько дней.