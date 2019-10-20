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РИА Новости

Туск подтвердил получение запроса на отсрочку даты Brexit

00:17 20.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил получение запроса Великобритании на отсрочку даты Brexit, не уточнив, насколько Британия просит отложить день своего выхода из ЕС.
"Запрос на продление только что пришел. Сейчас я начну консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать", - написал Туск в своем Twitter.
Ранее в своем микроблоге он сообщал, что эти консультации могут занять несколько дней.
По существующему регламенту решение о предоставлении отсрочки принимают лидеры остающихся в ЕС 27 стран на основе запроса уходящей страны.
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