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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, о чем туристы сожалеют после отпуска

13:51 20.10.2019 (обновлено: 21:51 20.10.2019)
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© Depositphotos / WavebreakmediaРасстроенная пара
Расстроенная пара
© Depositphotos / Wavebreakmedia
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лишь 38 процентов опрошенных турсервисом бронирования не сожалеют ни о чем по возвращении из отпуска. Остальных печалит плохая погода, неподходящая компания и упущенные возможности, сообщает Momondo.ru.
Аналитики сервиса опросили более трех тысяч пользователей, чтобы выяснить, о чем они сожалеют, приехав из отпуска.
Оказалось, что 36 процентам опрошенных не хватило времени сделать все запланированное. Вдвое меньше тех, кто не успел в полной мере погрузиться в культуру новой страны, пообщаться с местными жителями или распробовать локальную кухню.
Еще туристы сожалели из-за выбора неподходящей для поездки компании. В число попутчиков, с которыми было некомфортно отдыхать, попали друзья, родственники, родители второй половины и даже дети.
Каждый десятый сокрушался, что выбрал неправильное время для поездки. Для одних минусом оказался наплыв туристов в высокий сезон, для других — закрытые кафе, отсутствие развлечений и плохая погода — в низкий.
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Также десять процентов респондентов расстроены, что им во время путешествия приходилось отвлекаться на работу и тратить время на чтение новостей, а два процента россиян стали жертвами обмана или кражи, что омрачило воспоминания о каникулах.
Реже всего туристы из России жалеют о заведенных курортных романах, чрезмерных тратах и выпитом алкоголе. Зато четыре процента из них с грустью думают об упущенной возможности завести мимолетный роман. Среди мужчин этот процент почти в два раза выше, чем среди женщин.
Пять процентов ответивших огорчились, увидев после поездки цифру на весах.
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