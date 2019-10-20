Дело о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери

Снегоуборщик Владимир Мартыненко, проходящий по делу о гибели в аэропорту "Внуково" главы компании Total К. де Маржери

В ночь на 21 октября 2014 года (20 октября в 23.57 по московскому времени) в аэропорту Внуково (Москва) при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. Двигаясь по взлетно-посадочной полосе, воздушное судно столкнулось со снегоуборочной машиной. При крушении самолета погибли четыре человека – президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал специальную комиссию , которая начала расследовать данное авиационное происшествие. Эксперты выяснили, что самолет столкнулся со снегоуборщиком в месте пересечения взлетных полос, на так называемой "крестовине". Взлет воздушное судно осуществляло с взлетно-посадочной полосы 06.

Столкновение произошло примерно в одном километре от места начала взлета самолета. В этот момент воздушное судно находилось под управлением стартового диспетчерского пункта "Вышка". "Проводку" самолета по заданному маршруту на аэродроме осуществлял диспетчер-стажер под контролем диспетчера-инструктора.

Эксперты сошлись во мнении, что при выдаче диспетчером разрешения самолету на взлет полоса была свободна, так как экипаж подтвердил разрешение на взлет. Примерно через 10 секунд после подтверждения экипажем разрешения на взлет, подсистемой контроля и обзора летного поля диспетчерского пункта "Вышка" было зафиксировано движение снегоочистителя по левой границе взлетно-посадочной полосы 19 в южном направлении, в сторону "крестовины".

Запроса водителя снегоуборщика на пересечение полосы диспетчер "Вышки" не получал.

Примерно через 14 секунд после начала движения самолета Falcon для взлета экипаж наблюдал объект, идентифицированный им как "машина, пересекающая дорогу". Наблюдение данного объекта не вызвало опасений экипажа и взлет был продолжен. Еще через 14 секунд произошло столкновение самолета со снегоочистителем.

Экипаж увидел снегоочиститель непосредственно перед столкновением, после штатной команды на подъем носового колеса. В этот момент самолет находился в воздухе, его приборная скорость составляла примерно 248 километров в час.

Комиссия не выявила отказов в работе систем самолета и двигателей до момента столкновения со снегоочистителем. Видимость в месте столкновения воздушного судна с машиной была около 1000 метров. По словам представителя аэропорта "Внуково", такая видимость является нормальной.

Через два дня после трагедии гендиректор Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев подали в отставку , сообщалось, что их отставка была принята.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Внуково были возбуждены уголовные дела как в России, так и во Франции. Во Франции дело было возбуждено по статье "непредумышленное убийство". Сначала расследование обстоятельств дела было поручено следственному отделу транспортной жандармерии, а в ноябре 2014 года парижская прокуратура открыла новое расследование, которое стали вести два судебных следователя, обладающие более широкими полномочиями, чем их коллеги из жандармерии.

В России 21 октября Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В тот же день дело было передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России.

В рамках уголовного дела были арестованы ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Владимир Леденев, водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и диспетчер-инструктор Александр Круглов, а диспетчер-стажер Светлана Кривсун, осуществлявшая под контролем инструктора непосредственное управление экипажем французского самолета, и руководитель полетов аэропорта Внуково Роман Дунаев были отправлены под домашний арест

Кроме них, еще было предъявлено обвинение диспетчеру руления Надежде Архиповой.

Следствием было установлено, что непосредственной причиной крушения самолета послужило столкновение при взлете воздушного судна со снегоуборочной машиной, которая под управлением водителя Мартыненко выехала в нарушение правил на взлетно-посадочную полосу при отсутствии контроля за его действиями со стороны старшего сменного инженера Леденева.

Дополнительными факторами, послужившими причиной авиакатастрофы, явились допущенные нарушения авиационных правил со стороны диспетчеров Дунаева, Архиповой, Кривсун и Круглова. При наличии информации локатора обзора летного поля на мониторах, которыми оборудованы рабочие места диспетчеров, они в нарушении авиационных правил не сообщили пилотам о движении спецмашины в сторону взлетно-посадочной полосы, а затем, когда она выехала на траекторию движения воздушного судна, о возникшей на их пути опасности. В связи с этим пилоты не смогли принять меры к предотвращению столкновения воздушного судна с препятствием. При этом диспетчеры имели возможность предотвратить столкновение самолета со спецмашиной, но не предприняли к этому необходимых действий

В конце сентября 2015 года следствие избрало новую меру пресечения – подписку о невыезде для всех фигурантов этого дела.

В мае 2016 года комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила комплекс работ по расследованию катастрофы и отправила проект отчета уполномоченным представителям Бюро по расследованию авиационных происшествий Франции и Управления по безопасности Нидерландов. Указанные государства принимали участие в расследовании.

21 июня 2016 года Главное следственное управление Следственного комитета России завершило дополнительное расследование по уголовному делу. Обвинение было предъявлено Роману Дунаеву, Александру Круглову, Надежде Архиповой, Владимиру Мартыненко и Владимиру Леденеву. По результатам дополнительного расследования уголовное дело в отношении диспетчера-стажера Светланы Кривсун было прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления.

МАК 25 октября 2016 года обнародовал выводы о причинах катастрофы. По результатам обследования, среди наиболее вероятных причин аварии – отсутствие должного контроля со стороны руководителя смены аэродромной службы, в организме которого был обнаружен алкоголь, и нарушение им порядка работы спецмашин: они выезжали на закрытую для взлетов и посадок полосу без запроса и разрешения диспетчера руления. Кроме того, руководитель смены, потеряв визуальный контакт с машиной, не связался с водителем снегоочистителя, который также был нетрезв. Также, по мнению комитета, катастрофа стала следствием сочетания таких факторов, как отсутствие схемы действий на случай потери контроля за спецтехникой и недостаточная эффективность мер, которые должны предотвратить несанкционированные выезды на ВПП. Кроме того, медперсонал аэропорта нарушал требования при проведении медицинского контроля водителей спецмашин, что "повысило риск употребления водителями алкоголя в рабочее время". При этом у водителей снегоочистителей не было возможности непрерывно прослушивать радиообмен на частоте диспетчера старта, а работа с подсистемой обзора и контроля летного поля была организована неэффективно

2 марта 2017 года Солнцевский суд Москвы постановил выделить дело в отношении диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева в отдельное производство и вернуть его в прокуратуру. Суд счел, что следственные действия с участием этих обвиняемых не могут считаться допустимыми доказательствами, поскольку они проводились с участием адвокатов, которых вывели из процесса 1 марта по ходатайству прокурора, так как на стадии следствия они представляли интересы свидетелей по делу

Препятствий же для дальнейшего рассмотрения дела в отношении еще двух фигурантов судья не обнаружил и решил продолжить по нему процесс. Адвокаты обжаловали данное решение суда, поскольку добивались возврата в прокуратуру всего уголовного дела целиком

29 мая стало известно, что выделенное дело в отношении двух фигурантов о катастрофе самолета в аэропорту Внуково передано в суд

После разделения дел судья Константин Шелепов, который изначально рассматривал общее дело о катастрофе во Внуково, по которому также проходили диспетчеры и руководитель полетов, ушел в отставку. Выделенное дело на Мартыненко и Леденева поступило судье Елене Верещагиной. Она по просьбе защиты согласилась рассматривать его в особом порядке, который предполагает, что подсудимый полностью признает вину , а суд не изучает доказательства по делу, что позволяет смягчить наказание.

16 ноября 2018 года суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении трех обвиняемых. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного 3 частью статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинившее крупный материальный ущерб").