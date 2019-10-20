Названы страны, в которых российские туристы мечтают встретить Новый год

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российские путешественники рассказали экспертам Biletix, где они мечтают провести новогодние каникулы.
Эксперты сервиса опросили 2 186 пользователей, чтобы определить самые желанные направления для поездки на Новый Год.
Выяснилось, что 27% респондентов хотели бы встретить праздник в Китае. В прошлом году этой страны в списке желаемых мест не было, рейтинг возглавляла Чехия, которая в этом году опустилась на второе место: ее выбрали 23% опрошенных. Чуть реже пользователи называли Францию (17%), Италию (16%) и Германию (14%).
Среди российских городов, в которых респонденты хотели бы провести новогодние каникулы, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Великий Устюг.
Согласно опросу, 43% путешественников готовы потратить на новогодний отпуск до 30 000 рублей на одного члена семьи. При этом число тех, кто располагает суммой до десяти тысяч рублей, выросло по сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года с 15% до 22%, а тех, кто готов потратить до 50 000 рублей, напротив, сократилось с 24% до 19%.