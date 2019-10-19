Нидерландский премьер пожелал Джонсону успеха в ситуации с Brexit

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с британским премьером Борисом Джонсоном ситуацию с Brexit и договорился поддерживать с ним тесный контакт.
"Только что связался с Борисом Джонсоном и обсудил ситуацию вокруг Brexit. Я пожелал ему успеха в дальнейших шагах в Палате общин Великобритании. Мы договорились поддерживать тесный контакт", - написал Рютте в Twitter.
Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон должен направить соответствующее письмо в ЕС до 23.00 (1.00 мск воскресенья), однако он с самого начала заявил, что выступает против продления. Позднее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что британский премьер подтвердил главе Евросовета Дональду Туску, что направит ему письмо по отсрочке даты Brexit в субботу. На основании этого письма Туск начнет консультации с лидерами стран ЕС, о том, как реагировать дальше. Эти консультации могут занять несколько дней, добавил источник.