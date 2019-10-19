Нидерландский премьер пожелал Джонсону успеха в ситуации с Brexit

Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон должен направить соответствующее письмо в ЕС до 23.00 (1.00 мск воскресенья), однако он с самого начала заявил, что выступает против продления. Позднее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что британский премьер подтвердил главе Евросовета Дональду Туску, что направит ему письмо по отсрочке даты Brexit в субботу. На основании этого письма Туск начнет консультации с лидерами стран ЕС, о том, как реагировать дальше. Эти консультации могут занять несколько дней, добавил источник.