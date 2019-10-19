Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T23:23Z
https://ria.ru/20191019/1559987372.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155200/59/1552005922_0:177:3274:2019_1036x0_80_0_0_d37796f4621e918d4b2d5e1a745351c8.jpg
РИА Новости

Нидерландский премьер пожелал Джонсону успеха в ситуации с Brexit

23:23 19.10.2019
234
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с британским премьером Борисом Джонсоном ситуацию с Brexit и договорился поддерживать с ним тесный контакт.
"Только что связался с Борисом Джонсоном и обсудил ситуацию вокруг Brexit. Я пожелал ему успеха в дальнейших шагах в Палате общин Великобритании. Мы договорились поддерживать тесный контакт", - написал Рютте в Twitter.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 19:55РИА Новости
Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон должен направить соответствующее письмо в ЕС до 23.00 (1.00 мск воскресенья), однако он с самого начала заявил, что выступает против продления. Позднее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что британский премьер подтвердил главе Евросовета Дональду Туску, что направит ему письмо по отсрочке даты Brexit в субботу. На основании этого письма Туск начнет консультации с лидерами стран ЕС, о том, как реагировать дальше. Эти консультации могут занять несколько дней, добавил источник.
321002
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзМарк РюттеВеликобританияНидерландыВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон предупредил депутатов, что ЕС может отказать в продлении Brexit
РИА
Новости
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца января 2020 года
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск подтвердил получение запроса на отсрочку даты Brexit
Премьер-министр Борис Джонсон
Источник: Джонсон направит Туску письмо по отсрочке даты Brexit
Лента
новостей
Пограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название)
Турция передала США данные о безопасных путях отхода курдов в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Британская оппозиция призовет к ответу Джонсона за двусмысленные письма ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Польша поприветствовала итоги голосования парламента Британии по Brexit
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон намерен заключить сделку о свободной торговле с ЕС в случае Brexit
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Турция уточнила, какие границы зоны безопасности в Сирии согласовала с США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
Флаг Великобритании на саммите ЕС
Британское правительство отложило голосование по соглашению о Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
11:35СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото
11:35На западе Москвы потушили крупный пожар на складе
Лента новостейМолния