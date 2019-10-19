В Госдуме отметили важность статьи губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил важность появления программной статьи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В пятницу " Областная газета " опубликовала статью губернатора "Не бояться мечтать. Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность". В ней глава региона обозначил векторы экономического и социального развития Свердловской области на ближайшие годы.

"Я считаю, что это очень хорошо, когда губернатор в этой текучке невообразимой, которая существует, – ЖКХ, дороги, промышленность - и при том, что есть московские разные поручения, находит время задуматься и предложить свое видение стратегическое развития территории, которую он возглавляет. Это дорого стоит и, конечно, за каждым словом, за каждой буквой стоит огромный опыт, и каждое предложение – выстраданное", - сказал Крашенинников журналистам.

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина назвала Куйвашева "смелым руководителем, который не боится ставить серьезные стратегические цели".

"В программной статье "Не бояться мечтать" губернатор еще раз заявил, что те задачи, которые он ставил в регионе, реализуются. И многое еще предстоит сделать. В первую очередь, это касается реализации указа президента России №204 и национальных проектов. На это выделены региональные деньги и беспрецедентное федеральное финансирование, которые помогут нам намеченные планы реализовать", – сказала журналистам председатель законодательного собрания.

Бабушкина отметила, что задача депутатов областного парламента и представительных органов местного самоуправления – осуществлять контроль над эффективностью реализации средств в рамках национальных проектов. Об этом в своей статье сказал и губернатор. Он озвучил решение о создании экспертной группы по мониторингу реализации программы "Пятилетка развития", которую возглавит вице-спикер законодательного собрания Виктор Маслаков.