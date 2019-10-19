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РИА Новости
Свердловская область

В Госдуме отметили важность статьи губернатора Свердловской области

23:20 19.10.2019
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил важность появления программной статьи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
В пятницу "Областная газета" опубликовала статью губернатора "Не бояться мечтать. Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность". В ней глава региона обозначил векторы экономического и социального развития Свердловской области на ближайшие годы.
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"Я считаю, что это очень хорошо, когда губернатор в этой текучке невообразимой, которая существует, – ЖКХ, дороги, промышленность - и при том, что есть московские разные поручения, находит время задуматься и предложить свое видение стратегическое развития территории, которую он возглавляет. Это дорого стоит и, конечно, за каждым словом, за каждой буквой стоит огромный опыт, и каждое предложение – выстраданное", - сказал Крашенинников журналистам.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина назвала Куйвашева "смелым руководителем, который не боится ставить серьезные стратегические цели".
"В программной статье "Не бояться мечтать" губернатор еще раз заявил, что те задачи, которые он ставил в регионе, реализуются. И многое еще предстоит сделать. В первую очередь, это касается реализации указа президента России №204 и национальных проектов. На это выделены региональные деньги и беспрецедентное федеральное финансирование, которые помогут нам намеченные планы реализовать", – сказала журналистам председатель законодательного собрания.
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Бабушкина отметила, что задача депутатов областного парламента и представительных органов местного самоуправления – осуществлять контроль над эффективностью реализации средств в рамках национальных проектов. Об этом в своей статье сказал и губернатор. Он озвучил решение о создании экспертной группы по мониторингу реализации программы "Пятилетка развития", которую возглавит вице-спикер законодательного собрания Виктор Маслаков.
"В Свердловской области 31 миллиард рублей будет направлен для достижения целей национальных проектов. Уже сегодня строятся новые объекты, и депутаты выезжают на них, взаимодействуют с органами власти всех уровней. И на эффективное взаимодействие нацелил нас губернатор в своей статье", – подчеркнула Бабушкина.
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Свердловская областьЕвгений КуйвашевПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияОбщество
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