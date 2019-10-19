В Чили протесты переросли в столкновения

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Протесты в Чили, начавшиеся из-за роста цен на проезд на метро, снова переросли в столкновения, в центр Сантьяго стянута бронетехника, сообщает телеканал Протесты в Чили, начавшиеся из-за роста цен на проезд на метро, снова переросли в столкновения, в центр Сантьяго стянута бронетехника, сообщает телеканал 24 Horas

Манифестации проходят не только в столице, но и в целом ряде городов, в том числе в Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Антофагаста, популярных у туристов.

Протестующие подожгли один из торговых центров, в результате крупная торговая сеть Falabella, владеющая магазинами в ряде стран Латинской Америки, решила закрыть магазины в Сантьяго.

Столичный общественный транспорт приостановил свою работу, после того как были сожжены три автобуса.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро — на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара), после этого в стране начались протесты. Сначала акции носили относительно мирный характер, однако вечером в пятницу во многих районах Сантьяго были зафиксированы столкновения с правоохранителями, люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен. На некоторых станциях метро произошел пожар.