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РИА Новости

В Чили протесты переросли в столкновения

22:58 19.10.2019 (обновлено: 23:06 19.10.2019)
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© AFP 2019 / Claudio ReyesСтолкновения в Сантьяго, Чили
Столкновения в Сантьяго, Чили
© AFP 2019 / Claudio Reyes
Столкновения в Сантьяго, Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Протесты в Чили, начавшиеся из-за роста цен на проезд на метро, снова переросли в столкновения, в центр Сантьяго стянута бронетехника, сообщает телеканал 24 Horas.
Манифестации проходят не только в столице, но и в целом ряде городов, в том числе в Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Антофагаста, популярных у туристов.
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Протестующие подожгли один из торговых центров, в результате крупная торговая сеть Falabella, владеющая магазинами в ряде стран Латинской Америки, решила закрыть магазины в Сантьяго.
Столичный общественный транспорт приостановил свою работу, после того как были сожжены три автобуса.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро — на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара), после этого в стране начались протесты. Сначала акции носили относительно мирный характер, однако вечером в пятницу во многих районах Сантьяго были зафиксированы столкновения с правоохранителями, люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен. На некоторых станциях метро произошел пожар.
Президент Себастьян Пиньера объявил режим чрезвычайной ситуации в провинциях Сантьяго и Чакабуко и пообещал собрать рабочую группу для обсуждения цен на билеты.
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