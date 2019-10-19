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РИА Новости

Источник: Джонсон направит Туску письмо по отсрочке даты Brexit

22:23 19.10.2019 (обновлено: 22:29 19.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости, Мария Князева. Премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил главе Евросовета Дональду Туску, что направит ему письмо по отсрочке даты Brexit в субботу, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Телефонный разговор между Туском и премьер-министром Джонсоном (состоялся) этим вечером в 20.15 (21.15 мск). Премьер-министр подтвердил, что письмо будет отправлено Туску сегодня", - сообщил он.
На основании этого письма Туск начнет консультации с лидерами стран ЕС, о том, как реагировать дальше. Эти консультации могут занять несколько дней, добавил источник в ЕС.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоветБорис ДжонсонЕвросоюзДональд ТускВ мире
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