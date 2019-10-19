Источник: Джонсон направит Туску письмо по отсрочке даты Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости, Мария Князева. Премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил главе Евросовета Дональду Туску, что направит ему письмо по отсрочке даты Brexit в субботу, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Телефонный разговор между Туском и премьер-министром Джонсоном (состоялся) этим вечером в 20.15 (21.15 мск). Премьер-министр подтвердил, что письмо будет отправлено Туску сегодня", - сообщил он.