На Украине заявили о новом оружии, способном "дать отпор российской армии"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил изданию . Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил изданию "Апостроф" , что новые украинские оружейные разработки способны конкурировать с российскими.

Как отмечает издание, эксперт отметил, что эти разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина".

В качестве примера он привел семейство реактивных снарядов "Тайфун", способных, по словам эксперта, поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня "Град".