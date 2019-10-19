На Украине заявили о новом оружии, способном "дать отпор российской армии"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил изданию "Апостроф", что новые украинские оружейные разработки способны конкурировать с российскими.
Как отмечает издание, эксперт отметил, что эти разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина".
В качестве примера он привел семейство реактивных снарядов "Тайфун", способных, по словам эксперта, поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня "Град".
Згурец также упомянул систему управления комплексом "Гром-2", разрабатываемую в рамках проекта IT-артиллерии — программного обеспечения, способного "превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".