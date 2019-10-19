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РИА Новости

На Украине заявили о новом оружии, способном "дать отпор российской армии"

21:20 19.10.2019 (обновлено: 00:59 20.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил изданию "Апостроф", что новые украинские оружейные разработки способны конкурировать с российскими.
Как отмечает издание, эксперт отметил, что эти разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина".
Сотрудник Службы безопасности Украины
10 октября, 08:00РИА Новости
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В качестве примера он привел семейство реактивных снарядов "Тайфун", способных, по словам эксперта, поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня "Град".
Згурец также упомянул систему управления комплексом "Гром-2", разрабатываемую в рамках проекта IT-артиллерии — программного обеспечения, способного "превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".
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Популярные комментарии
Ага, один украинский танк ,,Оплот,, чего стоит. Российский танк ,,Армата,, и рядом не стоит.😀
19 октября, 21:35
Руслан Петров
361331003
до сих пор перемогают более чем полувековую систему град
19 октября, 21:26
bbaband
70951103
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