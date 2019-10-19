В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда

В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда

БАРСЕЛОНА, 19 окт – РИА Новости. Массовый митинг, организованный организациями Arran и "Комитеты защиты республики", прошел в Барселоне. Он начался на площади Уркинаона, расположенной недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции в Каталонии, где накануне происходило ожесточенное противостояния между радикалами и стражами правопорядка, и дошёл до Триумфальной арки.

Городская гвардия (полиция Барселоны) рекомендовала владельцам кафе и магазинов, расположенных в этом районе, закрыть их в целях безопасности.

На входе на площадь полиция тщательно обыскивала участников. Проход к штаб-квартире национальной полиции был закрыт с двух сторон автофургонами Mossos de Esquadra. Часть митингующих осталась на площади, но основная колонна под крики "Улицы всегда будут нашими!" направилась по центру города. После того, как митинг официально был завершён у Триумфальной арки, митингующие подошли к зданию Высшего суда Каталонии и остановились перед выставленными перед ним заграждениями, выкрикивая оскорбления в адрес полиции и испанских журналистов. Последнюю она обвиняет в манипуляции. "Барселона антифашистская!", "Свобода политическим заключённым!", "Оккупационные силы!", - скандируют они. Они требуют также отправить в отставку советника внутренних дел Каталонии Микеля Бука. По их мнению, каталонские правоохранительные органы действуют чрезвычайно жестко в отношении митингующих.

Один из участников митинга признался РИА Новости, что движение независимости он не поддерживает, но пришёл "поддержать право на самоопределение".

Среди манифестантов оказались французы в желтых жилетах, которые "приехали поддержать каталонцев, которых государство подвергает репрессиям".

Акция пока проходит без инцидентов.

Крупные беспорядки происходили в Барселоне в пятницу и в ночь на субботу. Пострадали как минимум 182 человека, из них 152 в Барселоне, сообщили медики. МВД сообщило о ста пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Более 80 человек задержаны.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.