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РИА Новости

В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда

21:16 19.10.2019 (обновлено: 09:19 20.10.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВ Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
© РИА Новости / Елена Шестернина
В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
БАРСЕЛОНА, 19 окт – РИА Новости. Массовый митинг, организованный организациями Arran и "Комитеты защиты республики", прошел в Барселоне. Он начался на площади Уркинаона, расположенной недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции в Каталонии, где накануне происходило ожесточенное противостояния между радикалами и стражами правопорядка, и дошёл до Триумфальной арки.
Городская гвардия (полиция Барселоны) рекомендовала владельцам кафе и магазинов, расположенных в этом районе, закрыть их в целях безопасности.
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
На входе на площадь полиция тщательно обыскивала участников. Проход к штаб-квартире национальной полиции был закрыт с двух сторон автофургонами Mossos de Esquadra. Часть митингующих осталась на площади, но основная колонна под крики "Улицы всегда будут нашими!" направилась по центру города. После того, как митинг официально был завершён у Триумфальной арки, митингующие подошли к зданию Высшего суда Каталонии и остановились перед выставленными перед ним заграждениями, выкрикивая оскорбления в адрес полиции и испанских журналистов. Последнюю она обвиняет в манипуляции. "Барселона антифашистская!", "Свобода политическим заключённым!", "Оккупационные силы!", - скандируют они. Они требуют также отправить в отставку советника внутренних дел Каталонии Микеля Бука. По их мнению, каталонские правоохранительные органы действуют чрезвычайно жестко в отношении митингующих.
Один из участников митинга признался РИА Новости, что движение независимости он не поддерживает, но пришёл "поддержать право на самоопределение".
Среди манифестантов оказались французы в желтых жилетах, которые "приехали поддержать каталонцев, которых государство подвергает репрессиям".
Акция пока проходит без инцидентов.
Акция протеста в Барселоне
Вчера, 08:00Туризм
"Еду купили накануне": Барселона вчера и завтра — что делать туристам
Крупные беспорядки происходили в Барселоне в пятницу и в ночь на субботу. Пострадали как минимум 182 человека, из них 152 в Барселоне, сообщили медики. МВД сообщило о ста пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Более 80 человек задержаны.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали более восьмисот человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. Задержаны около 180 человек, одиннадцать из них находятся в предварительном заключении до суда.
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