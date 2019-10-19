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РИА Новости

Россия и Сербия подписали пакет соглашений о сотрудничестве

20:03 19.10.2019 (обновлено: 22:35 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В ходе визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Белград Россия и Сербия подписали ряд документов, предусматривающих сотрудничество двух стран в различных сферах.
В субботу глава российского правительства прибыл в Сербию, где принял участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
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Экспортный кредит

Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита.
Замглавы Минфина России Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали обменялись папками в присутствии Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича.
Как ранее сообщал журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько, в ходе визита планировалось подписать соглашение об экспортном кредите на 172,5 миллиона евро.

Модернизация железной дороги

Компания РЖД договорилась с Сербией по реализации ряда железнодорожных проектов в стране. В частности, речь идет о совместной реализации проекта комплексной модернизации железнодорожного участка Белград — Бар (граница с Черногорией).
Также ООО "РЖД Интернешнл" было заключено дополнительное соглашение к контракту с компанией "Инфраструктура железных дорог Сербии".
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Локализация российских производств в Сербии

Минпромторг России и Министерство экономики Сербии подписали меморандум о взаимопонимании по локализации российских производств в республике.
Речь идет о возможности размещения российских производств в особых экономических зонах (ОЭЗ) Сербии.
Ожидается, что подписание меморандума станет первым шагом для размещения в Сербии российских промышленных производств. Потенциальными участниками российской промзоны могли бы стать такие российские компании, как "БЛ Групп" (светотехническое оборудование), "Армастек" (композитные строительные материалы), РЖД, а также российские производители автомобильной техники.
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Сотрудничество в сфере цифровых технологий

Минпромторг России и кабинет министра, ответственного за инновации и технологическое развитие в правительстве Сербии, договорились сотрудничать в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности.
Как отмечается в материалах к визиту Медведева в Сербию, этот документ станет первым шагом к ускорению двустороннего сотрудничества в области инноваций и цифровых технологий.

Соглашение о создании в Сербии Центра ядерной науки

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр правительства Сербии, ответственный за инновации и технологическое развитие, Ненад Попович подписали соглашение о создании на территории республики при участии "Росатома" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ).
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Центр будет основан на современных технологиях, которые существуют в области применения атомной энергии в мирных целях. Там, в частности, будут производиться изотопы для медицины, промышленности и сельского хозяйства.
Подготовительная работа по согласованию конфигурации и определению площадки размещения будущего центра уже началась. Через несколько месяцев стороны планируют выйти на подписание генерального контракта. Строительство центра может начаться уже в следующем году, заявил Попович.

Соглашение о фитосанитарном контроле

Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин и министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Бранислав Недимович подписали межправительственное соглашение "о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".
Документом регулируются условия и фитосанитарные требования поставок плодоовощной продукции на рынки двух стран. Соглашение позволит в том числе увеличить товарооборот, ускорить и упростить процедуру прохождения таких товаров через границу.
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Проекты в энергетике

На совместной с Вучичем пресс-конференции Медведев заявил, что Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере, отметив, что в них "вложено немалое количество денег".
Премьер рассказал, что есть очень крупные компании, работающие в Сербии, которые дают значительную часть объемов поступлений в госбюджет. Также, по его словам, есть компании поменьше, "но от этого не менее ценен их вклад в общее развитие".
Он указал, что это касается и нефтяной и газовой сфер. "Все мы ждем запуска "Турецкого потока". <…> Я уверен, что этот проект заработает, там остались небольшие работы", — добавил Медведев.
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