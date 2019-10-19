Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги заседания парламента Великобритании, на котором была принята поправка, обязывающая премьер-министра просить отсрочку Brexit, но не принято решение по соглашению с ЕС.
"Четвёртый год в Британии не могут реализовать итоги общенационального референдума. На первый взгляд, это нарушение гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС. Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования", - заявила Захарова на своей странице в Facebook.
Решение по соглашению по Brexit с Евросоюзом должно было быть принято в субботу в парламенте Великобритании, однако вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона британские депутаты на голосовании приняли поправку, внесенную Оливером Летвином. Согласно этой поправке, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit. Голосование по соглашению перенесено на следующую неделю.