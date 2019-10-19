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РИА Новости

Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit

19:55 19.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги заседания парламента Великобритании, на котором была принята поправка, обязывающая премьер-министра просить отсрочку Brexit, но не принято решение по соглашению с ЕС.
"Четвёртый год в Британии не могут реализовать итоги общенационального референдума. На первый взгляд, это нарушение гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС. Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования", - заявила Захарова на своей странице в Facebook.
Решение по соглашению по Brexit с Евросоюзом должно было быть принято в субботу в парламенте Великобритании, однако вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона британские депутаты на голосовании приняли поправку, внесенную Оливером Летвином. Согласно этой поправке, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit. Голосование по соглашению перенесено на следующую неделю.
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Выход Британии из ЕвросоюзаМария ЗахароваБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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