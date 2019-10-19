Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги заседания парламента Великобритании, на котором была принята поправка, обязывающая премьер-министра просить отсрочку Brexit, но не принято решение по соглашению с ЕС.

"Четвёртый год в Британии не могут реализовать итоги общенационального референдума. На первый взгляд, это нарушение гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС. Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования", - заявила Захарова на своей странице в Facebook.