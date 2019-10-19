Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Позиция премьер-министра Бориса Джонсона по запросу переноса сроков Brexit у ЕС закономерна, его отказ от обращения к ЕС не подразумевает судебного разбирательства, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Ранее в субботу британский парламент принял поправку, обязывающую Джонсона до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit. Правительство после принятия парламентом поправки отложило голосование по соглашению с ЕС до следующей недели. Джонсон заявил, что не будет просить ЕС о переносе сроков Brexit, и пообещал сделать все, чтобы вывести страну из Евросоюза 31 октября. На это лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд пригрозил премьеру, что если тот не попросит отсрочки Brexit, то его ждет суд.

"На мой взгляд, тут ничего судебного нет, это чисто политическая ситуация: нельзя же Джонсона судить за то, что он делает какие-то политические действия, у него тоже есть аргументация", - сказал РИА Новости Топорнин. Как отметил эксперт, в законе, принятом ранее парламентом, говорилось, что отсрочка по выходе Британии из ЕС должна быть запрошена в случае, если парламент заблокирует новую сделку или сделка не была представлена.

"Но сделка представлена была – Джонсон ничего не нарушил, а парламент, по логике Джонсона, нарушил свой же закон, потому что он не проголосовал по сделке. Вот позиция Джонсона, как ее трактовать – это чисто политическая позиция, ничего судебного в ней нет. Кто-то может угрожать судом, но позиция Джонсона тоже достаточно консистентная", - считает он.

Эксперт отметил, что "парламент сам в какой-то степени нарушил процедуру". "Если премьер-министр выносит соответствующее международное соглашение и закон оговаривал, что нужно его принять или отвергнуть, но парламент этого не сделал, парламент нарушил этот закон", - сказал он.

Как считает Топорнин, Джонсон уверен, что у него есть потенциал, чтобы набрать необходимое большинство голосов до нового голосования на следующей неделе. "Самые важные для него - это десять мандатов Североирландской Демократической юнионистской партии (DUP), которые входили в коалицию. Они все проголосовали против предложения Джонсона, встали на сторону оппозиции. По сути, эти десять мандатов стали решающими, партнеры по коалиции не поддержали Консервативную партию. Джонсон считает, что есть потенциал, за оставшиеся дни, очевидно, будут проходить консультации по компьютеру, по телефону - как угодно. Будут работать, чтобы набрать необходимое большинство", - отметил эксперт.

Он добавил, что складывается очень неординарная ситуация, "сложно спрогнозировать, как дальше будут развиваться события, потому что многое идет не так, как было задумано, не по плану ни правительства, ни оппозиции".