Путин провел телефонные переговоры с Меркель

БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.

"В центре беседы находился вопрос подготовки к скорому саммиту в нормандском формате. Они также говорили о ситуации в Сирии и Ливии, а также о продолжающихся переговорах о продолжении транзита газа через Украину"", - говорится в пресс-релизе кабмина.