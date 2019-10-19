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РИА Новости

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

18:28 19.10.2019 (обновлено: 18:38 19.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
"В центре беседы находился вопрос подготовки к скорому саммиту в нормандском формате. Они также говорили о ситуации в Сирии и Ливии, а также о продолжающихся переговорах о продолжении транзита газа через Украину"", - говорится в пресс-релизе кабмина.
Телефонный разговор состоялся в субботу, 19 октября.
Факт разговора подтвердили в Кремле. "Разговор подтверждаю", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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