Польша поприветствовала итоги голосования парламента Британии по Brexit

Он от имени ЕС пообещал поддержку премьеру Британии. "Мы на уровне ЕС будем поддерживать предложение правительства Бориса Джонсона. Нашим главным приоритетом должно быть избежание хаотичного Brexit без соглашения", - написал Моравецкий.

Голосование по соглашению должно было состояться сегодня, однако вопреки призывам премьера британские депутаты приняли поправку, внесенную Оливером Летвином. Согласно поправке, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit. Будет ли он просить, пока неясно – офис премьера пока ситуацию не комментирует.