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РИА Новости

Польша поприветствовала итоги голосования парламента Британии по Brexit

18:28 19.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польша приветствует то, что британский парламент не отклонил соглашение по Brexit, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Польша приветствует итоги сегодняшнего голосования в палате общин, которая приняла решение не отказываться от соглашения (по Brexit – ред.), а отложить его принятие", - написал Моравецкий в своем микроблоге в Twitter.
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Он от имени ЕС пообещал поддержку премьеру Британии. "Мы на уровне ЕС будем поддерживать предложение правительства Бориса Джонсона. Нашим главным приоритетом должно быть избежание хаотичного Brexit без соглашения", - написал Моравецкий.
Голосование по соглашению должно было состояться сегодня, однако вопреки призывам премьера британские депутаты приняли поправку, внесенную Оливером Летвином. Согласно поправке, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit. Будет ли он просить, пока неясно – офис премьера пока ситуацию не комментирует.
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Выход Британии из ЕвросоюзаМатеуш МоравецкийBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзПарламент ВеликобританииПольшаВеликобританияВ мире
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