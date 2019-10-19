В Египте рассказали подробности о захоронении с 30 нетронутыми саркофагами

ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Египетское археологи Египетское археологи нашли крупнейшее захоронение с мумиями женщин, детей и мужчин 22-ой династии фараонов в 30-ти деревянных цветных гробах в районе кладбища аль-Асасиф в Луксоре на юге страны, сообщил в субботу египетский новостной портал " Аль-йум ас-сабиа " со ссылкой на генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафу Вазири.

"Захоронение находилось на глубине одного метра от поверхности земли. В первом ряду лежали 18 гробов, а во втором - 12. В них похоронены мужчины и женщины, три гроба предназначались для детей. Гробы, возраст которых составляет три тысячи лет, хорошо сохранились, в том числе цвета на них и надписи. Захоронение относится к правлению 22-й династии фараонов", - уточнил Вазири.

الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونيةhttps://t.co/ISw6Acpqaa pic.twitter.com/2dbGdqpIrL — اليوم السابع (@youm7) 19 октября 2019 г.

Как отметил министр по делам древностей Египта Халид аль-Инани, "эта археологическая находка одна из самых важных в современную эпоху, все найденные гробы никогда не открывались и не трогались".

Как уточнили в совете, гробы будут отреставрированы, а потом их выставят в Большом египетском музее, который откроется в следующем году возле пирамид в Гизе. Под эту находку в музее выделят целый зал под названием "Захоронение в Аль-Асасифе".