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РИА Новости
Культура

В Египте рассказали подробности о захоронении с 30 нетронутыми саркофагами

17:46 19.10.2019 (обновлено: 17:53 19.10.2019)
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© Фото : Ministry of Antiquities in EgyptОбнаруженные при раскопках в древнем городе Луксоре деревянные саркофаги
Обнаруженные при раскопках в древнем городе Луксоре деревянные саркофаги
© Фото : Ministry of Antiquities in Egypt
ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Египетское археологи нашли крупнейшее захоронение с мумиями женщин, детей и мужчин 22-ой династии фараонов в 30-ти деревянных цветных гробах в районе кладбища аль-Асасиф в Луксоре на юге страны, сообщил в субботу египетский новостной портал "Аль-йум ас-сабиа" со ссылкой на генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафу Вазири.
"Захоронение находилось на глубине одного метра от поверхности земли. В первом ряду лежали 18 гробов, а во втором - 12. В них похоронены мужчины и женщины, три гроба предназначались для детей. Гробы, возраст которых составляет три тысячи лет, хорошо сохранились, в том числе цвета на них и надписи. Захоронение относится к правлению 22-й династии фараонов", - уточнил Вазири.
Как отметил министр по делам древностей Египта Халид аль-Инани, "эта археологическая находка одна из самых важных в современную эпоху, все найденные гробы никогда не открывались и не трогались".
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Как уточнили в совете, гробы будут отреставрированы, а потом их выставят в Большом египетском музее, который откроется в следующем году возле пирамид в Гизе. Под эту находку в музее выделят целый зал под названием "Захоронение в Аль-Асасифе".
Ранее в этом месяце Египет представил две археологических находки в Луксоре, включая промышленную зону в западной долине города, известную как Долина обезьян.
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