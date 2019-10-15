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РИА Новости
РИА Наука

В Египте обнаружили захоронение с 20 нетронутыми саркофагами

18:29 15.10.2019 (обновлено: 20:07 15.10.2019)
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© flickr.com/dungodungЛуксор
Луксор
© flickr.com/dungodung
КАИР, 15 окт — РИА Новости. Египетские археологи обнаружили в Луксоре на западном берегу реки Нил захоронение с 20 хорошо сохранившимися деревянными разноцветными саркофагами, говорится сообщении Министерства по делам памятников древности Египта.
"Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами. <…> Это крупнейшая находка за последние несколько лет", — говорится в сообщении.
По данным министерства, саркофаги еще не вскрывали. "Они были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне", — отмечается в документе. Речь идет о крупном двухуровневом захоронении.
Египетские власти обещают сообщить подробности о новом открытии на пресс-конференции в Луксоре в ближайшую субботу.
Тюменский государственный университет
14 августа, 18:17РИА Новости
Тюменские археологи нашли древнейшее захоронение гуннов
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