В Египте обнаружили захоронение с 20 нетронутыми саркофагами

КАИР, 15 окт — РИА Новости. Египетские археологи обнаружили в Луксоре на западном берегу реки Нил захоронение с 20 хорошо сохранившимися деревянными разноцветными саркофагами, говорится сообщении Министерства по делам памятников древности Египта.

"Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами. <…> Это крупнейшая находка за последние несколько лет", — говорится в сообщении.

По данным министерства, саркофаги еще не вскрывали. "Они были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне", — отмечается в документе. Речь идет о крупном двухуровневом захоронении.