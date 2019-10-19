В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Отмечается, что задержанного, известного в криминальной среде как "Костя Канский", подозревают в совершении преступления, предусмотренного 210.1 УК Российской Федерации — "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
Мужчину задержали в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса.