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РИА Новости

В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета

18:24 19.10.2019 (обновлено: 18:26 19.10.2019)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Отмечается, что задержанного, известного в криминальной среде как "Костя Канский", подозревают в совершении преступления, предусмотренного 210.1 УК Российской Федерации — "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
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