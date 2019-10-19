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РИА Новости

В Петербурге умер вице-адмирал, участвовавший в подъеме подлодки "Курск"

17:33 19.10.2019
2020
© РИА Новости / Александр ПоляковЖурналисты задают вопросы вице-адмиралу Михаилу Моцаку
Журналисты задают вопросы вице-адмиралу Михаилу Моцаку
© РИА Новости / Александр Поляков
Журналисты задают вопросы вице-адмиралу Михаилу Моцаку. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Герой России, вице-адмирал Михаил Моцак, бывший начальник штаба Северного флота, участвовавший в операции по подъему атомной подлодки "Курск", скончался в Санкт-Петербурге на семидесятом году жизни, сообщил РИА Новости представитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.
"Сегодня утром после тяжелой и продолжительной болезни в Военно-медицинской академии скончался Михаил Васильевич Моцак", - сказал собеседник агентства.
По его словам, о дате и месте прощания с Моцаком будет объявлено позднее.
Моцак родился 22 ноября 1949 года в Москве. В 1972 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. В 1982 году назначен командиром атомной подводной лодки (АПЛ) К-517 Северного флота, а в 1993 году стал начальником штаба первой флотилии атомных подводных лодок. Звание вице-адмирала было присвоено Моцаку в феврале 1996 года, звание Героя России в июне 1994 года.
Моцак возглавлял штаб Северного флота с мая 1999 года и участвовал в операции по подъему атомной подлодки "Курск", которая затонула в августе 2000 года.
АПЛ Курск на базе в Видяево
12 августа, 03:35РИА Новости
Гибель атомной подводной лодки "Курск"
3022102
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АПЛ КурскРоссияСанкт-ПетербургБезопасностьОбщество
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