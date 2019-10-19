Консерваторы покинули парламент Британии после принятия поправки по Brexit

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Члены Консервативной партии Великобритании массово покинули палату общин парламента после того, как депутаты поддержали поправку, обязывающую премьер-министра Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок.

Представители Консервативной партии, занимающие места по правую руку от спикера парламента, практически в полном составе разочарованно покинули палату после оглашения результатов голосования.

"Я не могу удерживать парламентариев в зале. Я понимаю их разочарование, но я не могу держать их тут в заложниках" – прокомментировал "массовый исход" депутатов спикер Джон Беркоу.

Согласно принятой поправке Оливера Летвина, Джонсон вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования по новому варианту соглашения с ЕС, должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.