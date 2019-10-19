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РИА Новости

Консерваторы покинули парламент Британии после принятия поправки по Brexit

17:29 19.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Члены Консервативной партии Великобритании массово покинули палату общин парламента после того, как депутаты поддержали поправку, обязывающую премьер-министра Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок.
Представители Консервативной партии, занимающие места по правую руку от спикера парламента, практически в полном составе разочарованно покинули палату после оглашения результатов голосования.
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"Я не могу удерживать парламентариев в зале. Я понимаю их разочарование, но я не могу держать их тут в заложниках" – прокомментировал "массовый исход" депутатов спикер Джон Беркоу.
Согласно принятой поправке Оливера Летвина, Джонсон вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования по новому варианту соглашения с ЕС, должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.
Однако Джонсон после оглашения итогов голосования заявил, что не собирается вести переговоры с ЕС о дальнейшей отсрочке Brexit. На это лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд пригрозил премьеру, что если тот не попросит отсрочки Brexit, то его ждет суд.
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