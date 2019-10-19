Лидер фракции парламента Великобритании пригрозил Джонсону судом

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Мария Табак. Лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд, выступая в парламенте, предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что если тот не попросит отсрочки Brexit, его ждет суд.
"Любой премьер, который думает, что он выше закона, окажется в суде", - заявил Блэкфорд в ответ на слова премьера о том, что он не будет обсуждать с Евросоюзом вопрос об отсрочке.
Ранее парламент принял поправку, обязывающую Джонсона до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.