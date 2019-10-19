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РИА Новости

Власти заявили о задержании 60 человек во время митинга в Баку

17:18 19.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Баку
Города мира. Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
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БАКУ, 19 окт - РИА Новости. Более 200 участников несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", 60 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления полиции азербайджанской столицы.
"Группа из 220 человек во время несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", шестьдесят человек были задержаны. Документы в отношении 18 из них будут направлены в суды, 42 человека были отпущены после предупреждения",- сообщили в полиции.
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Ранее власти Баку разрешили оппозиционному Национальному совету провести митинг, но не в центре города, а на стадионе Гарадагского учебно-спортивной базы спортивного клуба "Нефтчи". Оппозиция заявила о намерении провести несанкционированный митинг именно в центре, на площади у выхода станции метро "28 мая". Полиция задержала лидера оппозиционной партии Народный фронт Азербайджана Али Керимли, в центре Баку был ограничен доступ в интернет.
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