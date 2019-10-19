Власти заявили о задержании 60 человек во время митинга в Баку

БАКУ, 19 окт - РИА Новости. Более 200 участников несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", 60 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления полиции азербайджанской столицы.

"Группа из 220 человек во время несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", шестьдесят человек были задержаны. Документы в отношении 18 из них будут направлены в суды, 42 человека были отпущены после предупреждения",- сообщили в полиции.