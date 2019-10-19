Температура воздуха в Москве не достигла рекордных значений в субботу

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Температура воздуха в столице не достигла в субботу рекордных значений, вечером выше 16 градусов не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Ранее в пятницу на портале Метеоновости появилась информация, что рекорды тепла могут состояться в Москве в ближайшие три дня. Уточнялось, что ожидается температура воздуха до 17 градусов.
"Я думаю, что сегодня рекорда не будет, потому что рекорд высокий. После 15 часов температура уже сейчас, в это время года, если и повысится, только до 16 градусов в лучшем случае", - сказала Позднякова.
Кроме того синоптик отметила, что есть вероятность приближения к рекорду в воскресенье.
"Завтра погода обещает быть более теплой, а рекорд практически такой же - примерно 17,4 градуса", - добавила Позднякова.