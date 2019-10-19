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РИА Новости

На Украине суд арестовал экс-замсекретаря СНБО Гладковского на 60 суток

17:08 19.10.2019 (обновлено: 17:20 19.10.2019)
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© Фото : сайт президента УкаиныБывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
© Фото : сайт президента Укаины
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский. Архивное фото
КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов.
В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания. Меру пресечения Гладковскому начали избирать в пятницу, однако суд объявил перерыв.

"Избрать Гладковскому Олегу Владимировичу 5 февраля 1970 года рождения меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года включительно. Определить залог… 10 623 130 гривен (421 тысяча долларов - Прим. ред.)", - сказал судья, трансляцию вел телеканал "Громадское".

Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в почти 4 миллиона долларов. Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
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О готовности взять Гладковского на поруки заявили депутаты Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Максим Саврасов и Ростислав Павленко и экс-депутат фракции "Блок Виктора Ющенко "Наша Украина" Олег Зимин.
Под залом заседаний собрались представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) с требованием арестовать Гладковского.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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