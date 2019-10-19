На Украине суд арестовал экс-замсекретаря СНБО Гладковского на 60 суток

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов.

В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания. Меру пресечения Гладковскому начали избирать в пятницу, однако суд объявил перерыв.

"Избрать Гладковскому Олегу Владимировичу 5 февраля 1970 года рождения меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года включительно. Определить залог… 10 623 130 гривен (421 тысяча долларов - Прим. ред.)", - сказал судья, трансляцию вел телеканал "Громадское".

Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в почти 4 миллиона долларов. Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Сторона защиты просила суд отпустить Гладковского под личное обязательство.

О готовности взять Гладковского на поруки заявили депутаты Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Максим Саврасов и Ростислав Павленко и экс-депутат фракции "Блок Виктора Ющенко "Наша Украина" Олег Зимин.

Под залом заседаний собрались представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) с требованием арестовать Гладковского.