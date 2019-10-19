Власти окажут помощь детям из сгоревшего дома в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Власти и благотворители помогут материально семьям из сгоревшего дома в Ростове Ярославской области, детям выдадут все необходимое, чтобы они пошли в понедельник в школу и детский сад, сообщает правительство региона.

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУСК по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"В понедельник дети должны иметь возможность пойти в школу и детский сад. Необходимо организовать сбор вещей, одежды и письменных принадлежностей", - цитирует пресс-служба правительства замгубернатора Илью Баланина.

Отмечается, что свою готовность оказать помощь подтвердили в региональном отделении фонда "Милосердие и здоровье". Кроме того, вещи будут приниматься от населения в городской администрации.

Власти информируют, что для мобилизации всех сил и средств для ликвидации последствий пожара в Ростове введен режим чрезвычайной ситуации.

"Предстоит собрать полные сведения о пострадавших, чтобы понять - сколько человек необходимо расселить и в каком объеме выделить помощь из резервного фонда правительства области. Все семьи посетят медики и социальные работники – оценят, что еще необходимо", - написал на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов. Он назвал произошедшее "ужасной трагедией".

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин рассказал РИА Новости, что при пожаре погибли мама с тремя детьми из одной квартиры и двое детей из другой квартиры, их мать находится в реанимации. Среди выживших при пожаре – восемь детей.

"Моя задача – помочь этим детям и их семьям, чтобы им было чем питаться и в чем ходить. Они остались без средств к существованию. Но самое главное – им сейчас оказывается психологическая помощь", - прокомментировал омбудсмен.