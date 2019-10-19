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РИА Новости

Власти окажут помощь детям из сгоревшего дома в Ярославской области

17:06 19.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Власти и благотворители помогут материально семьям из сгоревшего дома в Ростове Ярославской области, детям выдадут все необходимое, чтобы они пошли в понедельник в школу и детский сад, сообщает правительство региона.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУСК по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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Двое пострадавших при пожаре в Ярославской области находятся в реанимации
"В понедельник дети должны иметь возможность пойти в школу и детский сад. Необходимо организовать сбор вещей, одежды и письменных принадлежностей", - цитирует пресс-служба правительства замгубернатора Илью Баланина.
Отмечается, что свою готовность оказать помощь подтвердили в региональном отделении фонда "Милосердие и здоровье". Кроме того, вещи будут приниматься от населения в городской администрации.
Власти информируют, что для мобилизации всех сил и средств для ликвидации последствий пожара в Ростове введен режим чрезвычайной ситуации.
"Предстоит собрать полные сведения о пострадавших, чтобы понять - сколько человек необходимо расселить и в каком объеме выделить помощь из резервного фонда правительства области. Все семьи посетят медики и социальные работники – оценят, что еще необходимо", - написал на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов. Он назвал произошедшее "ужасной трагедией".
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Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин рассказал РИА Новости, что при пожаре погибли мама с тремя детьми из одной квартиры и двое детей из другой квартиры, их мать находится в реанимации. Среди выживших при пожаре – восемь детей.
"Моя задача – помочь этим детям и их семьям, чтобы им было чем питаться и в чем ходить. Они остались без средств к существованию. Но самое главное – им сейчас оказывается психологическая помощь", - прокомментировал омбудсмен.
"Если родители готовы, их детей можно поместить в реабилитационные центры, чтобы они были на гособеспечении – одеты, обуты, сыты и ходили в школу с понедельника", - добавил Крупин.
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