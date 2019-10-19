Власти заявили о задержании участников митинга в центре Баку

БАКУ, 19 окт - РИА Новости. Власти заявили о задержании участников несанкционированного митинга в центре Баку, точное число задержанных не уточняется.

"Есть задержанные, в отношении них будут приняты меры. Они пытались нарушить общественный порядок с целью создания провокаций, эти попытки были решительно пресечены. Считаю, что если они хотят провести митинг, то для них было отведено очень хорошее место", - сказал журналистам начальник управления общественной безопасности главного управления полиции Баку, полковник полиции Нуруллах Мамедханлы.

Ранее власти азербайджанской столицы разрешили оппозиционному Национальному совету провести митинг, но не в центре Баку, а на стадионе Гарадагского учебно-спортивной базы спортивного клуба "Нефтчи". Оппозиция заявила о намерении провести несанкционированный митинг именно в центре, на площади у выхода станции метро.

Также сообщалось, что власти приняли решение временно закрыть три станции метро "28 мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" в центре Баку.