Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T17:16Z
https://ria.ru/20191019/1559973536.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155911/21/1559112142_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_2d07a836c504e4ee980703e66955c8a5.jpg
РИА Новости

Джонсон не намерен просить ЕС об отсрочке Brexit

16:55 19.10.2019 (обновлено: 17:16 19.10.2019)
344
© AP Photo / Matt DunhamПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 19 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон не будет просить ЕС о переносе сроков Brexit и пообещал сделать все, чтобы вывести страну из Евросоюза 31 октября. Об этом сам премьер заявил в палате общин британского парламента.
Ранее в субботу палата приняла поправку к тексту соглашения о Brexit о том, что премьер обязан просить Брюссель об отсрочке до утверждения сделки парламентом.
"Лучшее для Британии - это выйти из ЕС 31 октября. Я не буду просить ЕС об отсрочке, и закон не обязывает меня этого делать. Дальнейшая задержка навредит стране", - сказал Джонсон под крики негодования парламентариев.
По его словам, на следующей неделе правительство "представит законопроект, который необходимо принять для обеспечения вывода Британии из Евросоюза".
"Наша политика такова: никаких переносов (сроков Brexit), я продолжу делать все, чтобы вывести страну из ЕС 31 октября", - сказал Джонсон.
Судьба сделки в парламенте туманна: предлагаемое Джонсоном соглашение не поддерживают оппозиционные партии, союзные консерваторам североирландские юнионисты и часть тори.
352000
Обсудить 1
Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Британский парламент одобрил поправку об отсрочке Brexit
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Мэй призвала коллег по парламенту поддержать соглашение с ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Лидер фракции парламента Великобритании пригрозил Джонсону судом
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
Противники Brexit призвали парламент не соглашаться на выход Британии из ЕС
Лента
новостей
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Консерваторы покинули парламент Британии после принятия поправки по Brexit
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК попросила Британию прояснить дальнейшие шаги по Brexit
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Польша поприветствовала итоги голосования парламента Британии по Brexit
Флаг Великобритании на саммите ЕС
Британское правительство отложило голосование по соглашению о Brexit
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
СК рассказал об обысках в компании, чьи рабочие погибли при прорыве дамбы
Украинский военный в Донецкой области
В ДНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Лидер партии Братья Италии Джорджия Мелони во время антиправительственной демонстрации в Риме
В Риме проходит многотысячная демонстрация правой оппозиции
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
Россия надеется на завершение строительства "Турецкого потока" к 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
18:57Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха
18:52Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой
18:44Медведев рассказал об опасности акций неонацистов в ряде стран
Лента новостейМолния