В Баку восстановили работу станций метро, закрытых из-за митинга

Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото

Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море

БАКУ, 19 окт - РИА Новости. Восстановлена работа трех станций метро, которые ранее в субботу были закрыты из-за несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку.

Ранее в пресс-службе Бакметрополитена РИА Новости сообщили, что с 12.00 мск принято решение о временном закрытии станций "28 мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи".

"Работа станций восстановлена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Бакметрополитена.

Ранее власти азербайджанской столицы разрешили оппозиционному Национальному совету провести митинг, но не в центре Баку, а на стадионе Гарадагского учебно-спортивной базы спортивного клуба "Нефтчи". Оппозиция заявила о намерении провести несанкционированный митинг именно в центре, на площади у выхода станции метро.