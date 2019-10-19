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РИА Новости

В Баку восстановили работу станций метро, закрытых из-за митинга

16:33 19.10.2019
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© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПанорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море
Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото
БАКУ, 19 окт - РИА Новости. Восстановлена работа трех станций метро, которые ранее в субботу были закрыты из-за несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку.
Ранее в пресс-службе Бакметрополитена РИА Новости сообщили, что с 12.00 мск принято решение о временном закрытии станций "28 мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи".
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"Работа станций восстановлена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Бакметрополитена.
Ранее власти азербайджанской столицы разрешили оппозиционному Национальному совету провести митинг, но не в центре Баку, а на стадионе Гарадагского учебно-спортивной базы спортивного клуба "Нефтчи". Оппозиция заявила о намерении провести несанкционированный митинг именно в центре, на площади у выхода станции метро.
Во время акции полиция задержала лидера оппозиционной партии Народный фронт Азербайджана Али Керимли, в центре Баку ограничен доступ в интернет.
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