В испанском МВД прокомментировали беспорядки в Каталонии

БАРСЕЛОНА, 19 окт – РИА Новости. За беспорядками в Каталонии стоит радикальная часть движения за независимость, насильственные акции носят организованный характер, заявил и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

"То, что за этими акциями стоит радикальная часть движения за независимость – очевидно, нет сомнения. Пусть об этом никто не забывает", - заявил и.о. главы МВД на пресс-конференции в Барселоне.

Он назвал людей, устраивающих нападения на полицию и беспорядки в городе, "подготовленными для проведения насильственных действий" и "с высокой степенью организации". "Это организованные люди, у них есть стратегия, и они знают, к чему это ведет. Но очевидно, что правовое государство хорошо защищается", - добавил Гранде-Марласка.

Он заявил, что в ходе беспорядков с начала недели были ранены более 300 представителей сил правопорядка. Только в пятницу и в ночь на субботу от действий радикалов пострадал 101 сотрудник. Гранде-Марласка также заверил, что ответные действия силовиков "пропорциональные".

И. о. министра внутренних дел Испании прибыл в Барселону в пятницу – после беспорядков и ожесточенных столкновений с полицией, которые произошли в пятницу и ночь на субботу. Он посетил раненых полицейских и обсудил ситуацию с советником внутренних дел женералитета Каталонии Микелем Буком.

В ходе беспорядков в пятницу и в ночь на субботу пострадали как минимум 182 человека, из них 152 в Барселоне, сообщили ранее медики. Более 80 человек задержаны.

В пятницу в Каталонии состоялась всеобщая забастовка: в автономном сообществе проходили митинги, перекрытие дорог. В ряде городов произошли беспорядки. Самая сложная с начала недели протестов ситуация сложилась в Барселоне. Ожесточенные столкновения правоохранительных органов и радикалов происходили около здания представительства Национальной полиции. Молодые люди (по данным испанского МВД, около 400 человек) забрасывали стражей правопорядка брусчаткой, камнями, бутылками, банками, вырывали дорожные знаки, били витрины, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и поджигали их. Полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить молодых людей. Затем беспорядки перекинулись на другие центральные улицы. Полиция впервые применила водометы, чтобы потушить горящие в городе баррикады.