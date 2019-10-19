Противники Brexit призвали парламент не соглашаться на выход Британии из ЕС

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Тысячи противников Brexit вышли на улицы Лондона в субботу, чтобы призвать парламент страны не поддерживать выход Соединенного Королевства из Евросоюза на предлагаемых премьером Борисом Джонсоном условиях.

В субботу британский парламент должен принять историческое решение – одобрить или нет предлагаемую Джонсоном сделку с ЕС об условиях Brexit. Если это произойдет, Британия покинет Евросоюз 31 октября. Если парламентарии отвергнут предложение премьера, то ему придётся просить Брюссель о переносе сроков Brexit.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, для проведения марша, который проходит фактически в формате гуляний, власти перекрыли для движения транспорта значительную часть центральных улиц, в том числе Трафальгарскую площадь, улицы в районе площади Пикадилли, правительственную улицу Уайтхолл и парламентскую площадь.

Гуляния проходят спокойно, противники Brexit ведут себя дружелюбно, большая часть пришла на митинг с детьми, некоторые привели домашних питомцев. Люди прогуливаются по центру Лондона, поют песни, в том числе гимн ЕС и периодически скандируют лозунги "Требуем демократии, требуем референдума" и "Борис – лжец". Многие несут в руках флаги Евросоюза, надели вещи с символикой ЕС.

"Сегодня исторический день для нас всех. Мы вышли, чтобы дать понять властям и нашим парламентариям, которых мы избрали, что нельзя соглашаться на предложение Джонсона. Он манипулятор и действует не в интересах страны. Сейчас, когда все дошло до полного провала, нельзя просто выходить из ЕС, нужно дать право народу выбрать путь", - рассказал РИА Новости участник марша, преподаватель колледжа Марк Берри.

Вышли на улицы и те, кому не нравится именно действующий премьер.

"Джонсон – марионетка (президента США Дональда) Трампа, он отдаёт страну на откуп американским корпорациям. Если половина страны проголосовала за Brexit, то мы должны уважать голоса соседей. Но нельзя дать Джонсону и его дружкам из элит отдать нашу страну, нашу медицину, наше сельское хозяйство корпорациям из США", - сказала агентству жительница Ковентри, сторонница лейбористов Лиз, которая специально в субботу приехала в Лондон.

Многие признавались, что не могут поверить, что правительство так бездумно и безответственно, без анализа внутриполитической ситуации пытается осуществить Brexit.

"Я верю в наш парламент, в его спикера. Я надеюсь, что ситуация исправится, что власти отсрочат Brexit, Джонсона отдадут под суд, и потом мы все вместе будем решать, выходить ли нам из ЕС и как", - отметил третий собеседник агентства, представившихся как "старый патриот Ник".

Полиция усилила присутствие на улицах города, однако никаких усиленных кордонов нет, люди свободно передвигаются по центру. Несколько полицейских дежурят у въезда в резиденцию премьера на Даннинг-стрит, редкие патрули находятся по маршрутам прогулок протестующих.

"По настроению марш мирный, мы не сталкиваемся с проявлением агрессии, не ждём столкновений", - сказал РИА Новости один из патрульных.

Он отказался говорить о численности марша, посоветовав обратиться за комментариями в пресс–службу Скотланд–Ярда.