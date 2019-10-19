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РИА Новости

Противники Brexit призвали парламент не соглашаться на выход Британии из ЕС

16:11 19.10.2019
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© Hannah McKayПротивники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
© Hannah McKay
ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Тысячи противников Brexit вышли на улицы Лондона в субботу, чтобы призвать парламент страны не поддерживать выход Соединенного Королевства из Евросоюза на предлагаемых премьером Борисом Джонсоном условиях.
В субботу британский парламент должен принять историческое решение – одобрить или нет предлагаемую Джонсоном сделку с ЕС об условиях Brexit. Если это произойдет, Британия покинет Евросоюз 31 октября. Если парламентарии отвергнут предложение премьера, то ему придётся просить Брюссель о переносе сроков Brexit.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, для проведения марша, который проходит фактически в формате гуляний, власти перекрыли для движения транспорта значительную часть центральных улиц, в том числе Трафальгарскую площадь, улицы в районе площади Пикадилли, правительственную улицу Уайтхолл и парламентскую площадь.
Гуляния проходят спокойно, противники Brexit ведут себя дружелюбно, большая часть пришла на митинг с детьми, некоторые привели домашних питомцев. Люди прогуливаются по центру Лондона, поют песни, в том числе гимн ЕС и периодически скандируют лозунги "Требуем демократии, требуем референдума" и "Борис – лжец". Многие несут в руках флаги Евросоюза, надели вещи с символикой ЕС.
"Сегодня исторический день для нас всех. Мы вышли, чтобы дать понять властям и нашим парламентариям, которых мы избрали, что нельзя соглашаться на предложение Джонсона. Он манипулятор и действует не в интересах страны. Сейчас, когда все дошло до полного провала, нельзя просто выходить из ЕС, нужно дать право народу выбрать путь", - рассказал РИА Новости участник марша, преподаватель колледжа Марк Берри.
Вышли на улицы и те, кому не нравится именно действующий премьер.
"Джонсон – марионетка (президента США Дональда) Трампа, он отдаёт страну на откуп американским корпорациям. Если половина страны проголосовала за Brexit, то мы должны уважать голоса соседей. Но нельзя дать Джонсону и его дружкам из элит отдать нашу страну, нашу медицину, наше сельское хозяйство корпорациям из США", - сказала агентству жительница Ковентри, сторонница лейбористов Лиз, которая специально в субботу приехала в Лондон.
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12:54РИА Новости
Джонсон призвал парламент как можно скорее осуществить Brexit
Многие признавались, что не могут поверить, что правительство так бездумно и безответственно, без анализа внутриполитической ситуации пытается осуществить Brexit.
"Я верю в наш парламент, в его спикера. Я надеюсь, что ситуация исправится, что власти отсрочат Brexit, Джонсона отдадут под суд, и потом мы все вместе будем решать, выходить ли нам из ЕС и как", - отметил третий собеседник агентства, представившихся как "старый патриот Ник".
Полиция усилила присутствие на улицах города, однако никаких усиленных кордонов нет, люди свободно передвигаются по центру. Несколько полицейских дежурят у въезда в резиденцию премьера на Даннинг-стрит, редкие патрули находятся по маршрутам прогулок протестующих.
"По настроению марш мирный, мы не сталкиваемся с проявлением агрессии, не ждём столкновений", - сказал РИА Новости один из патрульных.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 14:39РИА Новости
Глава МИД Германии назвал обновленное соглашение по Brexit важным шагом
Он отказался говорить о численности марша, посоветовав обратиться за комментариями в пресс–службу Скотланд–Ярда.
Гуляния продлятся до конца дня и завершатся вечерним митингом против Brexit на парламентской площади.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзЛондонВ мире
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