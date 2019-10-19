В СК рассказали подробности о семье истощенной девочки из Орловской области

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В семье одиннадцатилетней девочки с задержкой развития, которая попала в больницу в Орле в тяжелом состоянии, воспитывалось восемь детей, сообщает областное управление Следственного комитета.
Семья, как отмечается, жила в плохих условиях. Однако социальные службы не приняли своевременных мер по защите прав детей. В итоге девочку доставили в больницу в истощенном состоянии.
Сейчас всех детей из семьи изъяли и поместили в специализированное учреждение.
Следователи возбудили против сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уголовное дело о халатности.
Ведется проверка.