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РИА Новости

В СК рассказали подробности о семье истощенной девочки из Орловской области

15:25 19.10.2019 (обновлено: 17:55 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В семье одиннадцатилетней девочки с задержкой развития, которая попала в больницу в Орле в тяжелом состоянии, воспитывалось восемь детей, сообщает областное управление Следственного комитета.
Семья, как отмечается, жила в плохих условиях. Однако социальные службы не приняли своевременных мер по защите прав детей. В итоге девочку доставили в больницу в истощенном состоянии.
Сейчас всех детей из семьи изъяли и поместили в специализированное учреждение.
Следователи возбудили против сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уголовное дело о халатности.
Ведется проверка.
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