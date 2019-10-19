Генпрокуратура Грузии допросила журналиста Габунию, оскорбившего Путина

Журналиста вызывали на допрос в рамках расследования хищения в телекомпании "Рустави 2". По словам Габунии, он дал расписку о неразглашении деталей дела.

В начале июля Габуния начал авторскую программу "P. S." в эфире "Рустави 2" с нецензурной брани в адрес российского президента. Поступок тележурналиста вызвал общественный резонанс. Сотни жителей грузинской столицы пришли к зданию компании и потребовали уволить ведущего, а также гендиректора канала Николоза Гварамию.