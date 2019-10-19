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РИА Новости

Генпрокуратура Грузии допросила журналиста Габунию, оскорбившего Путина

15:16 19.10.2019 (обновлено: 17:54 19.10.2019)
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© Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2"Георгий Габуния
Георгий Габуния
© Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2"
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Грузинский журналист Георгий Габуния, оскорбивший в прямом эфире российского президента Владимира Путина, дал показания в Генпрокуратуре. Об этом сообщает телеканал "Имеди".
Журналиста вызывали на допрос в рамках расследования хищения в телекомпании "Рустави 2". По словам Габунии, он дал расписку о неразглашении деталей дела.
Ника Гварамия
6 сентября, 14:05РИА Новости
Бывшему гендиректору грузинского "Рустави 2" предъявили новые обвинения
В начале июля Габуния начал авторскую программу "P. S." в эфире "Рустави 2" с нецензурной брани в адрес российского президента. Поступок тележурналиста вызвал общественный резонанс. Сотни жителей грузинской столицы пришли к зданию компании и потребовали уволить ведущего, а также гендиректора канала Николоза Гварамию.
Руководство компании назвало ситуацию неприемлемой и отстранило Габунию на два месяца, отказавшись при этом извиняться за случившееся. В августе новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия объявил об увольнении журналиста.
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Георгий ГабунияРустави 2Владимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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