Генпрокуратура Грузии допросила журналиста Габунию, оскорбившего Путина

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Грузинский журналист Георгий Габуния, оскорбивший в прямом эфире российского президента Владимира Путина, дал показания в Генпрокуратуре. Об этом сообщает телеканал "Имеди".
Журналиста вызывали на допрос в рамках расследования хищения в телекомпании "Рустави 2". По словам Габунии, он дал расписку о неразглашении деталей дела.
В начале июля Габуния начал авторскую программу "P. S." в эфире "Рустави 2" с нецензурной брани в адрес российского президента. Поступок тележурналиста вызвал общественный резонанс. Сотни жителей грузинской столицы пришли к зданию компании и потребовали уволить ведущего, а также гендиректора канала Николоза Гварамию.
Руководство компании назвало ситуацию неприемлемой и отстранило Габунию на два месяца, отказавшись при этом извиняться за случившееся. В августе новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия объявил об увольнении журналиста.