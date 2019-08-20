Новое руководство "Рустави 2" уволило оскорбившего Путина журналиста

ТБИЛИСИ, 20 авг — РИА Новости. Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

"Директор информационной службы телекомпании Нодар Меладзе освобожден от должности из-за конфликта интересов. Вместе с ним уволены еще несколько журналистов, однако они на данном этапе находятся в отпусках", — заявил Салия на брифинге.

Скандал в эфире

Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.

Поступок ведущего возмутил зрителей. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить Габунию и гендиректора телеканала Николоза Гварамию.

Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, но не стало его увольнять и отказалось извиняться.

Российский МИД назвал выходку Габунии беспрецедентной по низости. Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии, но Путин эту инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу".

Смена собственников телекомпании

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".

"Рустави 2" обращался в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ признал жалобы необоснованными.