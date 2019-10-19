В Петербурге обрушился строящийся паркинг

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. В Приморском районе Санкт-Петербурга обрушился строящийся паркинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло в жилом комплексе "Шуваловский" на Парашютной улице.

"Общая площадь обрушения — 200 квадратных метров, проводится разведка", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по словам собственника, обрушение кровли произошло при заливке бетона. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пресс-служба регионального управления МЧС , в свою очередь, сообщила, что на стройке обрушилась арматурная сетка.