Силуанов видит условия для более решительного снижения ключевой ставки ЦБ

"Посмотрим. Мы будем только естественно приветствовать. Поэтому условия для этого есть. У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом - под 4%", - сказал он.