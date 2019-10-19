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РИА Новости

Силуанов видит условия для более решительного снижения ключевой ставки ЦБ

13:34 19.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Правительство РФ будет только приветствовать более решительное снижение ключевой ставки, условия для этого есть, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
"Посмотрим. Мы будем только естественно приветствовать. Поэтому условия для этого есть. У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом - под 4%", - сказал он.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC заявила, что ЦБ видит, что может не только снижать ключевую ставку, но и делать это более решительно. Банк России 6 сентября в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября, опорное - 13 декабря.
По словам Силуанова, решительные действия Банка России дадут приток более дешевых денег в экономику.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
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"Зачем нам такая высокая в реальном выражении ставка? Непонятно для чего. Поэтому, конечно, Центральный банк с учетом ситуации на денежном рынке будет принимать свое взвешенное, продуманное далеко на будущее решение", - добавил он.
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Антон СилуановМВФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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