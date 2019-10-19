В Баку закрыли три станции метро из-за несанкционированного митинга

БАКУ, 19 окт - РИА Новости. Власти приняли решение временно закрыть три станции метро в центре столицы Азербайджана Баку, где оппозиция планирует провести несанкционированный митинг.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Бакметрополитена, с 12:00 мск принято решение о временном закрытии станций "28 мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи".
Полицейские дежурят вокруг торгового центра и на выходах станции метро "28 мая", запрещена парковка автомобилей на этой территории, нарушение общественного порядка пока не зафиксировано.
Полиция перекрыла для движения автомобилей и пешеходов улицы, ведущие к площади.
Ранее власти азербайджанской столицы разрешили оппозиционному Национальному совету провести митинг, но не в центре Баку, а на стадионе Гарадагского учебно-спортивной базы спортивного клуба "Нефтчи". Оппозиция заявила о намерении провести несанкционированный митинг именно в центре, на площади у выхода станции метро.