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РИА Новости

Джонсон призвал парламент как можно скорее осуществить Brexit

12:54 19.10.2019
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© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент поддержать обновленное соглашение по Brexit, чтобы Британия могла покинуть ЕС 31 октября без дальнейших отсрочек, заявил глава британского правительства, выступая в парламенте перед чрезвычайным голосованием по Brexit.
По словам Джонсона, он убежден, что большинство парламентариев так же, как он хотят как можно скорее осуществить Brexit.
"Нет причин для дальнейшей отсрочки Brexit", - сказал он, добавив, что новая сделка по Brexit "является лучшим возможным решением".
Джонсон также подчеркнул, что лидеры стран ЕС также не хотят любую дальнейшую задержку даже на "один-единственный день".
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Палата общин в субботу начала заседание по голосованию о новом соглашении по Brexit, которое может определить судьбу страны на годы вперед. Семнадцатого октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители Евросоюза объявили, что достигли нового соглашения по Brexit. Теперь парламентариям предстоит либо одобрить его, либо отвергнуть.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзЛондонВ мире
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