Джонсон призвал парламент как можно скорее осуществить Brexit

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент поддержать обновленное соглашение по Brexit, чтобы Британия могла покинуть ЕС 31 октября без дальнейших отсрочек, заявил глава британского правительства, выступая в парламенте перед чрезвычайным голосованием по Brexit.

По словам Джонсона, он убежден, что большинство парламентариев так же, как он хотят как можно скорее осуществить Brexit.

"Нет причин для дальнейшей отсрочки Brexit", - сказал он, добавив, что новая сделка по Brexit "является лучшим возможным решением".

Джонсон также подчеркнул, что лидеры стран ЕС также не хотят любую дальнейшую задержку даже на "один-единственный день".